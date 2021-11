Sequestrati i beni di un affiliato alla cosca Farao-Marincola

A seguito di indagini patrimoniali – coordinate dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dal Procuratore Aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia, Vincenzo Capomolla e dal Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Domenico Guarascio – il Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito un sequestro di prevenzione nei confronti di una persona, attualmente detenuta, ritenuta tra gli elementi di vertice della potente cosca di ‘ndrangheta Farao-Marincola egemone sul territorio della cittadina di Cirò Marina, ma con importanti ramificazioni nel Nord-Italia, in Germania ed all’estero – recentemente condannato in Appello per il reato di cui all’art. 416-bis, nell’ambito dell’Operazione “Stige”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Le Fiamme Gialle crotonesi hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale, emessa dalla Sezione Seconda Penale – Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro, a firma del Giudice Arianna Roccia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

L’esecuzione del provvedimento di sequestro dei beni rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza di Crotone che ha permesso di ricostruire gli asset patrimoniali e finanziari posti nella disponibilità, diretta e indiretta (tramite i suoi familiari), del soggetto, acquisiti con i proventi delle attività illecite commesse nel tempo (associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, anche nella forma associata, ed estorsione) o, comunque, risultati ingiustificatamente sproporzionati rispetto al profilo reddituale dichiarato.

Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dai finanzieri sul conto dell’individuo e dell’intero nucleo familiare hanno

consentito di disvelare, a giudizio degli inquirenti, l’origine del patrimonio illecitamente accumulato: con riferimento all’ultimo decennio, sono stati eseguiti articolati accertamenti bancari, diretti a riscontrare l’origine delle provviste impiegate, procedendo inoltre all’analisi dell’ingente documentazione contabile e societaria riferita a tutte le entità giuridiche coinvolte, al fine di ricostruire le operazioni sottese agli investimenti finanziari ed imprenditoriali condotti dal l’uomo anche per il tramite dei suoi familiari.

Complessivamente, in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro sono stati sottoposti a sequestro

il 90% delle quote sociali di una s.a.s. (con sede a Cirò Marina ed operante nell’ambito della produzione dei prodotti dolciari), 2 ditte individuali (la prima con sede a Verona ed attiva nel settore della ristorazione e la seconda avente

sede legale a Cirò Marina ed esercente l’attività di procacciatori d’affari), disponibilità finanziarie presenti in

diversi conti correnti ed una polizza assicurativa, per un valore stimato pari a diverse decine di migliaia di euro.