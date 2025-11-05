Sequestrati a Cirò Marina 270 chili di tonno rosso

Nell’ambito di una serie di attività di controllo in materia di Polizia Ittica e Marittima, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, il personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, nella giornata di ieri, in località Cirò Marina, ha intercettato e fermato un furgone con all’interno undici esemplari di tonno rosso “Thunnus Thynnus”, per un peso complessivo di circa 270 chili, destinati ad essere immessi sul mercato. Al conducente del mezzo è stato elevato un verbale di 2.600 euro ed è stato effettuato il sequestro di tutto il prodotto ittico presente all’interno del furgone.

Così come disposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, essendo state raggiunte le soglie relative alle quote assegnate ai Compartimenti Marittimi dello Ionio e del Tirreno per l’anno in corso, è fatto divieto, a qualsiasi titolo, di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare esemplari di tonno rosso. Gli undici esemplari di “Thunnus Thynnus” sequestrati, sottoposti ad ispezione da parte del personale dell’Asp di Crotone per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, sono stati dichiarati idonei al consumo umano e, pertanto, sono stati devoluti in beneficenza ad enti caritatevoli presenti sul territorio crotonese.