Sequestrati 22 unità immobiliari e 10 appezzamenti di terreno a soggetto ritenuto affiliato al clan Arena

I militari del Servizio Centrale I.C.O. e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura di Catanzaro – Direzione

Distrettuale Antimafia, con cui è stato disposto il sequestro di 22 unità immobiliari e 10

appezzamenti di terreno, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, direttamente e/o

indirettamente riconducibili ad un soggetto inquadrato nella categoria dei soggetti connotati da

pericolosità sociale “qualificata” e “comune” e rientrante tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.



Il destinatario del provvedimento cautelare di prevenzione è stato coinvolto nel 2017 nell’operazione “Jonny”, che ha riguardato la cosca Arena, organizzazione mafiosa operante ad Isola Capo Rizzuto.

L’attività investigativa ha disvelato che il soggetto, quale legale rappresentante di un’associazione riconosciuta, era a capo del meccanismo che consentiva – mediante condotte fraudolente – la distrazione di ingenti fondi pubblici destinati all’erogazione del servizio mensa del centro di accoglienza di migranti “Sant’Anna” di Isola di Capo Rizzuto, poi in parte dirottati a beneficio dello stesso sodalizio.

Recentemente è stato condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro alla pena di 8 anni di reclusione, in quanto riconosciuto intraneo alla cosca Arena e responsabile del reato di truffa e trasferimento fraudolento di valori.

Il provvedimento cautelare di prevenzione è stato adottato dal Tribunale di Catanzaro, sulla base delle

articolate indagini economico – patrimoniali coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro –

D.D.A., eseguite dagli specialisti della Sezione Misure di Prevenzione – Gruppo Investigazione

Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro e del

Servizio Centrale I.C.O., che hanno palesato la sussistenza di sufficienti indizi riguardo alla derivazione

illecita delle risorse impiegate per l’acquisizione del patrimonio riferibile al proposto oltre che una

evidente sproporzione per talune delle annualità esaminate tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati

dal medesimo soggetto.

Gli accertamenti dei Finanzieri hanno già condotto all’emissione di analoghi provvedimenti ablativi nei

confronti di altri soggetti coinvolti nella stessa indagine, che hanno determinato il sequestro di beni

del valore di oltre 9 milioni di euro.

Il sequestro è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, nell’ambito del procedimento di prevenzione volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni, che è ancora in corso.