Sequestrati 21.160 prodotti natalizi non conformi alle regole di sicurezza

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha incrementato il consueto contributo alla tutela della salute del cittadino, ponendo in essere un apposito dispositivo operativo provinciale a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

Più in dettaglio, le Fiamme Gialle hanno intensificato i servizi mirati a prevenire ed ostacolare la vendita di prodotti natalizi di importazione non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

In tale ambito, i Finanzieri della Tenenza di Cetraro hanno eseguito un controllo presso un’attività commerciale insistente in quel territorio, rinvenendo e sottoponendo a sequestro amministrativo, oltre 21mila prodotti non conformi, esposti per la vendita, tra luci led, accessori decorativi e accessori per l’abbigliamento natalizio.

Tutti i prodotti sequestrati, infatti, hanno caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle relative confezioni, e sono risultati mancanti delle indicazioni del contenuto di materiali o sostanze pericolose, delle relative modalità di smaltimento, dell’importatore/distributore e del luogo di produzione, nonché delle necessarie indicazioni nella lingua italiana.

Il legale rappresentante della società è stato pertanto segnalato alla Camera di Commercio di Cosenza per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, fino a 25.000 euro.