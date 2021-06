Sequestrati 117 chili di carne e pesce surgelati

Nei giorni scorsi, lungo la statale Strada Statale 18, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia hanno sottoposto a controllo a controllo un veicolo commerciale isotermico che stava effettuando un trasporto in regime di temperatura controllata di prodotti per consumo alimentare, destinati ad alcuni esercizi commerciali della provincia di Vibo Valentia e di Reggio Calabria.

Vista la delicatezza del settore, la Polizia stradale è stata coadiuvata da personale medico – responsabile per la sicurezza alimentare – dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Gli accertamenti hanno stabilito che gli alimenti surgelati venivano trasportati ad una temperatura di +4° C, invece dei prescritti ed inderogabili -18° C previsti dalla normativa vigente. Essendo stata interrotta la catena del freddo e dovendo i prodotti in fase di scongelamento essere consumati nel più breve tempo possibile, proprio al fine di evitare la messa in commercio della stessa merce con un nuovo processo di surgelazione, ne è conseguito il sequestro della stessa merce per 117chili di carne e pesce. Al conducente del veicolo applicata una sanzione amministrativa di 1.000 euro, mentre il titolare della ditta di trasporto + stato deferito alla locale Procura della Repubblica per violazione delle norme poste a presidio della sicurezza alimentare nell’ambito del trasporto di alimenti destinati al consumo umano.