Sequestrate 4 tonnellate di agrumi e ortaggi

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro 4 tonnellate di agrumi e ortaggi e 485 litri di olio. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo finalizzato a verificare l’effettiva presenza dei titolari delle licenze e il rispetto delle normative in ordine ai prodotti ortofrutticoli commercializzati, effettuato all’interno dell’area Comac di Montalto.



In particolare, all’interno di alcuni box sono stati rinvenuti prodotti la cui origine non era tracciata e pertanto si è proceduto alla sanzione amministrativa per violazioni di legge in ordine alla mancata tracciabilità per un importo di oltre 3.000 euro. I prodotti posti sotto sequestro con provvedimento dell’autorità sanitaria saranno obbligatoriamente avviati o alla distruzione o se idonei al consumo alla donazione. Si è inoltre effettuato anche un controllo dei lavoratori presenti, e a tal riguardo si è segnalato alla Direzione provinciale del Lavoro di Cosenza una irregolarità nei confronti di un imprenditore ortofrutticolo il quale aveva impiegato durante la verifica un lavoratore in nero.

Particolare attenzione viene posta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza attraverso le Stazioni radicate sul territorio al fine di contrastare le forme illegali di commercializzazione delle merci agroalimentari importate e spacciate come italiane. Tali controlli tutelano le produzioni nazionali ivi compresi i prodotti in qualità quali le produzioni a Dop, Igp e biologiche, ed in particolare la sicurezza alimentare dei consumatori.