Sequestrata una discarica di rifiuti pericolosi e non nel centro abitato di San Ferdinando

Nei giorni scorsi, nell’ambito di controlli congiunti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio, personale del Comando di Polizia Locale, diretto dal maggiore Francesco Managò, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di San Ferdinando, diretta dal Maresciallo maggiore Francesco Vadalà, hanno eseguito il sequestro preventivo di un’ampia area ricadente nel centro urbano e precisamente nella località Torre Villaggio Praia, sulla quale è stata rilevata la presenza di diversi quintali di rifiuti pericolosi e non pericolosi accatastati in parte all’interno di un immobile, cinto da muro perimetrale in cemento armato e inferriata, in parte all’esterno dello stesso.



I rifiuti, sia quelli all’interno del muro che quelli esterni allo stesso, che erano chiaramente visibili e distinguibili rendendo l’ambiente circostante particolarmente degradato e, in ordine al quantitativo imponente, sono risultati frutto di un abbandono reiterato ed indiscriminato nel tempo. Più in generale, è stata rilevata la presenza di materiali ferrosi in grande quantità, arredi in legno e plastica in disuso provenienti verosimilmente da un vecchio stabilimento balneare (sedie, cassettiere, comodini, telai di ombrelloni, box docce), ruote complete di autovetture (cerchi e pneumatici), lavabi in acciaio, reti metalliche da letto, sciacquoni di servizi igienici rotti, veicoli in evidente stato di abbandono con componenti arrugginiti e percolato di liquidi, senza contare una enorme catasta di rifiuti di varia natura tra i quali rifiuti altamente pericolosi (lastre di eternit e apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi – frigoriferi e congelatori abbandonati). L’intera area si presentava in condizioni igienico-ambientali disastrose e nocive per la salute pubblica. Per tutelare quindi la pubblica incolumità l’area è stata sottoposta a sequestro e il proprietario, un 80enne, denunciato all’Autorità giudiziaria per la realizzazione della discarica abusiva. Il sequestro è stato convalidato su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi che ha assunto la direzione delle indagini. All’indagato è stato assegnato un termine entro il quale procedere alla bonifica del sito inquinato.