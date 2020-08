Sequestrata piantagione di marijuana nascosta da un’abitazione

Nella giornata di ieri 31 luglio, personale della Polizia di Stato della Questura di Cosenza ha deferito in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente, il 35enne D.F..



Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Cosenza hanno individuato a Spezzano Albanese una porzione di terreno, pertinenza di un’abitazione, destinata alla coltivazione di oltre 50 piante di marjuana con un dedicato sistema d’irrigazione.

La piantagione era ben nascosta da altra vegetazione e dall’abitazione di D.F. nella quale, in seguito ad una perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta altra marijuana già essiccata, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento. Inoltre, sempre nella sessa giornata di ieri, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli a carico di un cittadino extracomunitario di origini pakistane, il 60enne R.N., per il reato di ricettazione e di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con marchi falsificati.