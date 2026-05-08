Sequestrata area contaminata di oltre 60.000 mq e manufatti in cemento-amianto ad Amantea

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha intensificato i controlli in materia di polizia ambientale rivolti alla individuazione di manufatti sui quali si rileva la presenza di materiale tipo amianto e/o cemento amianto.

In tale ambito, i finanzieri della Tenenza di Amantea hanno proceduto al sequestro di un’area di oltre 60.000 mq sulla quale insistevano numerosi manufatti in stato di abbandono con coperture in Eternit per oltre 1.000 mq i cui riscontri, effettuati anche mediante riprese aeree ad opera della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, ed esami dei tecnici dell’ARPACAL e dall’ASP, hanno evidenziato la presenza di amianto in forte stato di deterioramento.

L’attività d’indagine sviluppata dalle stesse Fiamme Gialle cosentine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, ha consentito l’identificazione e il deferimento a piede libero di una persona fisica proprietaria dell’intera area.

L’operazione rientra in una più complessa attività di monitoraggio di siti contaminati da cemento/amianto che ha già permesso di comminare sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 87 mila euro e porre sotto sequestro amministrativo 33 fabbricati per una superficie complessiva di cemento/amianto pari a oltre 4 mila mq.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.