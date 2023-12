Senza soste il viaggio di Scopelliti per presentare il suo libro “Io sono libero”: giovedì evento a Roghudi

Non prevede interruzioni viaggio, in lungo e in largo, da parte di Giuseppe Scopelliti, impegnato, ventre a terra, a presentare il suo libro “Io sono libero”. Occasione propizia per riavvolgere il nastro, mettere i puntini sulle i, fornire una ricostruzione dei fatti storici per come si sono svolti e dare una interpretazione autentica degli eventi che hanno interessato lui e, per una diretta conseguenza priva di filtri, Reggio Calabria, la sua provincia e la Calabria tutta. L’ex presidente della Regione, alle 17:30 di giovedì 7 dicembre sarà ospite presso la Sala Access Point di Roghudi.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Parchi Culturali-Centro Territoriale Melito di Porto Salvo Area Grecanica. I saluti saranno affidati al “padrone di casa”, il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri ed a Salvatore Timpano, presidente nazionale AIPARC. I lavori, moderati da Nicola Martino (Il Meridio), saranno introdotti da Lucia Mangeruca, presidente AIPARC territoriale Area Grecanica Melito Porto Salvo ed impreziositi dagli interventi del professor Giuseppe Bombino, docente universitario.