Senza casa pur essendo assegnatario di alloggio popolare, il sindaco di Capistrano pronto ad aiutare Moudik

“Sono pronto ad attivarmi attraverso i servizi sociali del mio distretto e prenderci carico di Moudik e della sua famiglia”. Ad intervenire in merito alla situazione del cittadino vibonese – originario del Marocco – assegnatario di un alloggio popolare (in attesa di lavori di adeguamento atti a renderlo abitabile), ma in via di sfratto è il sindaco di Capistrano Marco Martino, pronto a farsi carico del fitto di una piccola abitazione nella sua cittadina per dare provvisoria ospitalità a chi da tempo chiede disperato aiuto.

Una azione di sensibilità posta in essere in attesa dell’adeguamento dell’abitazione Aterp che potrà durare qualche mese. “Siamo pronti – ha detto Martino – a farci carico della situazione, reperendo un alloggio di fortuna ma che possa offrire una condizione soprattutto a moglie e bambino idonea alle loro esigenze. Il bambino e la famiglia meritano di vivere dignitosamente è da cattolico cristiano legato fortemente alla legge di Dio non posso passarci sopra come fosse un caso di secondo piano. Siamo convinti che Aterp possa fare il proprio dovere nel migliore dei modi accelerando una questione che non è più solo di dignità ma un vero e proprio caso umano. In attesa di ciò offriremo il fitto di una abitazione a Moudik ed alla sua famiglia. Attendo adesso contatto – ha concluso – con l’interessato al fine di attivare le dovute procedure di accoglienza”.