Sentimento e fermezza: a Reggio Calabria la musica è cambiata per incivili e sciacalli

Non una conferenza stampa come tante, e la motivazione non risiede nella circostanza che fosse, da sindaco di Reggio Calabria, il primo appuntamento ufficiale con i giornalisti. Quella convocata da Francesco Cannizzaro è stata, invero, la rappresentazione visiva di un manifesto programmatico. Perché la determinazione che ha accompagnato la presentazione dell’operazione “Piazza Pulita” da parte del Primo Cittadino ha consegnato la fotografia di quale sia lo spirito con cui la nuova Amministrazione intende andare all’assalto dei problemi accumulatisi nel corso degli anni. Un’aggressività a danno delle criticità che suona come musica soave alle orecchie di chi rispetta le regole e pretende comportamenti analoghi da chi necessita di essere educato a osservare le norme del vivere insieme. Solo il primo passo, chiarito con dovizia di particolari dal sindaco, verso il ripristino delle condizioni di decoro che restituiscano la bellezza perduta a Reggio Calabria.

Appuntamento che era ancora buio, pacche sulle spalle, mani che sbattono in “cinque” carichi di orgoglio: non sono nemmeno le 5 del mattino e le “truppe” a tutela del decoro da riconquistare sono schierate a far da cornice, dall’interno, a Piazza del Popolo. Luogo simbolo, luogo carico della sua storia e della storia della città.

Nulla, ha precisato ripetutamente il Primo Cittadino, sarebbe stato possibile in assenza di un’azione sinergica con Ecologia Oggi e la Polizia Locale. Decine di uomini e donne, decine di mezzi che alle prime ore di stamattina hanno dato l’abbrivio a una guerra senza quartiere contro chi, violando i dettami della convivenza civile e rendendo luride le strade e, contestualmente, l’immagine della città, pesa come un fardello insopportabile sull’educazione dei cittadini ligi ai doveri civici. Siano gli zozzi armati di buste, siano gli zozzi che si nascondono dietro i loro cani, siano gli zozzi che trovano naturale vivere in una giungla di erbacce: ad essi nessun respiro sarà concesso di qui in avanti. Nessuna sponda, nessuna protezione, nessuna retorica del passato imbelle.

Sentimento amorevole nei confronti di ogni angolo di Reggio Calabria, radicale intransigenza e tolleranza zero nei confronti di quella porzione di popolazione che, nella connivente indifferenza dei precedenti inquilini di Palazzo San Giorgio, ha ridotto in condizioni drammatiche aree periferiche e centrali. Un intervento massivo. Immagini che, ha confessato Cannizzaro, non pensava di vedere e che gli hanno procurato vergogna. Perché la vergogna è l’emozione istintiva che prova chi sente il peso di indicare la via retta a una comunità. Una passione che per troppo tempo non ha circolato nelle vene del tessuto sociale e che ora viene riattivata grazie alla legge inesorabile della concretezza.

Dinanzi a siffatto scempio, un Primo Cittadino che coltiva l’ambizione di essere il migliore della storia mai avrebbe potuto consentire a sé stesso di assistere passivamente al rapido incedere della barbarie che ha trovato asilo in città nel corso delle stagioni precedenti. E ridare dignità alla casa comune è il modo migliore per restituire la meritata dignità alla carica di chi si è assunto il compito e l’onore di guidare un popolo intero.

In tre settimane la città sarà ripulita: il passo che serviva per ridefinire con contorni di nitidezza morale il volto di Reggio Calabria. Sono state sufficienti appena 24 ore a Cannizzaro per creare le condizioni necessarie affinché fosse raddoppiata la quantità di conferimento: da 750 tonnellate a 1.500. Quando un leader è motivato, tutto diventa possibile e ogni ostacolo viene saltato a piè pari. Quando un leader è motivato, tutti i componenti della squadra, qualunque ruolo essi ricoprano, moltiplicano in misura esponenziale l’entusiasmo: percepiscono, singolarmente e collettivamente, la sensazione di essere tasselli preziosi di un ingranaggio da far funzionare a beneficio di un’organizzazione sociale.

Il sindaco non accetterà rallentamenti. Tutt’altro: nei fatti sarà reso operativo, a tal fine, un Nucleo Ecologico composto da 25 agenti in borghese che, a bordo di auto civetta, preverranno e reprimeranno condotte selvagge da combattere con durezza, anche attraverso un consistente aumento delle sanzioni. Compiti analoghi saranno affidati a 40 guardie ambientali.

Uno sforzo mastodontico che rende l’idea di quale sia la posta in palio: tornare a sventolare la fierezza di essere reggini.