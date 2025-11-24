Sentiero Frassati, Cai in azione per installare e sistemare la segnaletica

Installazione, sistemazione e riqualificazione della segnaletica lungo i 23 chilometri del Sentiero Frassati, circuito montano ad anello con partenza ed arrivo alla Certosa di Serra San Bruno. Un lavoro instancabile e appassionato quello dei volontari Cai (Club Alpino Italiano) – Sottosezione di Catanzaro hanno messo in atto per rendere pienamente fruibile un percorso unico immerso nel verde delle Serre. Grazie a questo intervento questo tracciato nella natura può essere offerto in tutto il suo splendore a coloro i quali vogliono riscoprire il fascino dell’ambiente incontaminato. In particolare, l’intervento si è concentrato in alcuni punti: Parco della Certosa, Tigani, Panijancu, Cascata Archiforo, Ninfo, Torrente Vazzalaro e Pietra. “Queste azioni – hanno sottolineato i volontari guidato dal presidente Romano Candioro – sono per noi motivo di vanto, ma anche di responsabilità. Il nostro compito è tenere il Sentiero Frassati perfettamente percorribile e ben segnalato e noi lo svolgiamo con grande piacere”. Scopo del Cai – le cui iscrizioni per il 2026 sono aperte – è d’altronde quello di promuovere la montagna e le attività ad essa legate.