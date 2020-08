Semplicità e padronanza: così Angela Marcianò ha conquistato la scena

Non serve nemmeno entrare nel merito dei contenuti per avere piena consapevolezza di un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, almeno sotto quelli degli uomini e delle donne non irregimentati, sotto il giogo dell’ideologia acritica, negli schieramenti militarizzati delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. Tutti gli altri, a partire dai tanti spiriti liberi che pure gravitano nelle rispettive aree valoriali di appartenenza, proprio perché tali, mal hanno tollerato (è il caso di chi non ha chinato la testa davanti al “forestiero” leghista), la servile accondiscendenza nei confronti di comandi supremi senza senso, logica politica e rispetto minimo per la storia di una comunità); né comportamenti segnati da arrogante autoreferenzialità assunti per nascondere le frustrazioni derivanti da un fallimento epocale entrato drammaticamente nelle pieghe stropicciate della storia cittadina (è il caso di chi non si è adeguato alle bassezze delle miserie fuoriuscite dai miasmi dell’Amministrazione Falcomatà).

Qualcuno tra loro resterà a casa, limitandosi ad uno sdegnato silenzio nei confronti dei piccoli personaggi che oggi occupano inutilmente ruoli in organigrammi del tutto svuotati di senso. Altri, sarebbe stupido non rendersene conto, stanno guardando con interesse in direzione di Angela Marcianò. Lo fanno con l’attenzione che merita la via d’uscita individuata con sollievo per venir fuori dal labirinto di delusioni costruito da soggetti ritenuti, a buon motivo, oggetto di scherno per la loro disarmante inconsistenza politica. Pur facendolo con spirito critico perché, in condizioni di ordinarietà, non avrebbero abbandonato i tetti ideali sotto i quali hanno familiarizzato con la passione civile, ogni giorno di più si rafforzano nella loro convinzione. Anche per un riflesso condizionato, non per forza indotti da ricette salvifiche: il caso contrario, infatti, prevederebbe la legittimazione di due candidati che, per motivi diversi, una fetta molto grossa dell’opinione pubblica non ritiene degna di rappresentare le due compagini. Solo blindati nei carri armati del proprio pensiero debole e ossessionato diventa spontaneo convincersi che è digeribile “chiunque pur di scacciare Falcomatà, perfino il burocrate in pensione che vive a Massa e lavorava a Genova”, o, per altro verso, diventa accettabile “chiunque pur di non subire l’onta infamante di consegnarsi ai barbari di ‘Capitan Papeete'”. Il dramma per i combattenti in trincea è che beneficiano di una visuale estremamente parziale. Non sanno ciò che succede nel mondo reale: loro sono in guerra, accecati, prima di tutto, dalla distruzione del nemico e non si rendono conto che, intanto, nella vita, quella vera, c’è già qualcuno, nel caso di specie, appunto, Angela Marcianò, in grado di occupare il centro della scena pubblica con disinvoltura e lucida sfrontatezza. Non un’ipotesi, ma un fatto che si sta dispiegando sulle ali robuste dell’entusiasmo contagioso e, come ripete con fierezza la stessa giuslavorista, dell'”audacia dell’indipendenza”. Sollevata dal pozzo senza fondo del grigiore, formale e sostanziale, di Falcomatà e Minicuci (chi?), la docente universitaria sconta un’unica, potenziale, difficoltà: il numero limitato di liste a supporto. E’ un dato oggettivo, incontrovertibile, ma che assume la forma di ostacolo solamente se si continua a ragionare seguendo schemi ormai desueti. Perché, se è vero che i numeri esplicano una potenza implacabile, è altrettanto onesto ammettere che l’elettorato nel 2020, per fortuna, non è più controllabile come un tempo e, da anni, le diverse sfide nelle urne lo dimostrano con tutta la loro sfacciata evidenza. Anzi, a dirla tutta, non godere dell’appoggio dei partiti tradizionali costituisce un valore aggiunto istintivamente accolto con favore dalla porzione maggioritaria dell’elettorato. Basta scendere in strada, parlare, discutere con le persone comuni, abbandonando le ristrette cerchie formate da addetti ai lavori e sarà semplice appurare come, a fronte di una ritrosia automatica nei confronti dei due candidati a sindaco di centrodestra e centrosinistra, è palpabile l’apertura di credito verso Angela Marcianò. E’ lei che possiede al momento la cesoia più affilata per liberarsi dalle catene alle quali, giusto o sbagliato che sia, in troppi ritengono di essere legati. Se poi ad avere in mano lo strumento della “liberazione” è, come in questa circostanza, una donna (mai è capitato a Reggio Calabria) e questa donna, tra l’altro, oltre tre anni fa è stata estromessa con prepotenza dalla Giunta comunale con un gesto d’imperio del “detestato Falcomatà“, la simpatia a favore di questa figura risoluta, in marcia sotto le insegne dell’identità reggina, lievita rapidamente nell’immaginario collettivo in uno scambio reciproco di slancio euforico. La sua schiettezza è la più fedele alleata della facilità con cui una quota corposa del popolo l’ha riconosciuta “familiare” con immediatezza. E questa è una percezione che parte da lontano, non strettamente connessa alla posta in palio da conquistare durante la campagna elettorale. Non comprenderlo, sottovalutarne la portata tellurica sugli equilibri della sonnolenta alternanza tra centrodestra e centrosinistra è un ulteriore segno distintivo della carente qualità media dei rappresentanti dell’una e dell’altra parte. Confrontandosi con essi, la discussione, del resto, verte troppo spesso sui pacchetti di voti di cui disporrebbe Tizio, Caio o Sempronio, come se la partita fosse (e nel passato in effetti così era) una semplice sommatoria dei consensi raccolti dai candidati al Consiglio comunale. No, è finita quell’era: il combinato disposto tra personalizzazione della politica, con annesso strapotere debordante dei social network, e la presa di coscienza che a determinare le sorti quotidiane della comunità è il Primo Cittadino, con i suoi pregi e i suoi difetti, fa sì che le riflessioni di accompagnamento verso il seggio elettorale siano tutte concentrate sulla persona fisica candidata ad indossare la fascia tricolore sullo scranno più prestigioso di Palazzo San Giorgio. E’ un processo che parte da lontano e, nel tempo, acutizzatosi fino ad arrivare alla ineluttabilità odierna: ma è dal 1997 (anno in cui a Reggio Calabria si votò per la prima volta con l’attuale sistema elettorale) che i cittadini si sono appassionati e divisi su Italo Falcomatà e Giuseppe Scopelliti, su Demi Arena (sia pur brevemente) e Giuseppe Falcomatà. Il resto della compagnia, nel sentiment popolare, ha contato progressivamente meno di quanto contasse decenni addietro. Il voto disgiunto, dunque, godrà di una nuova, rigogliosa, vita, proprio in virtù della circostanza che il desiderio di sostenere l’aspirante consigliere comunale non farà velo alla necessità di regalarsi una guida di carattere, autenticamente alternativa rispetto alla stanca liturgia del continuo galleggiamento nell’eterno pantano. Brancolare nel buio del dubbio non aiuta nessuno dei contendenti: questa, con incontestabile certezza, sarà una gara che prevederà due tempi, il primo turno ed il ballottaggio. La seconda frazione, se la professoressa di Diritto del Lavoro fosse una delle due sfidanti rimaste in piedi, avrebbe il destino segnato, chiunque dovesse essere il competitor. In un contesto simile, il mix di spontaneismo pre-politico ed impulso empatico peculiare della politica post-ideologica, permette, infatti, ad Angela Marcianò di entrare, senza filtri, in sintonia con le inclinazioni e le attese di tutti coloro i quali non avvertono più l’esigenza di rispondere ad astrazioni teoriche che hanno appesantito il cammino preferendo chiedere un passaggio al pragmatismo civico. Lo si considera, infatti, il mezzo più confortevole ed affidabile per arrivare alla destinazione agognata: quella di una città normale nella quale essere felici di vivere serenamente seppellendo nel dimenticatoio dei cattivi ricordi le ultime infauste stagioni.