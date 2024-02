Semifinale di Coppa Italia: in semifinale il sorteggio ha accoppiato la Domotek Volley con “I Diavoli” di Campobasso

Domotek Volley Reggio Calabria-EnergyTime Spike Devils Campobasso secondo round: questo il verdetto del sorteggio svoltosi oggi per stabilire gli accoppiamenti delle due semifinali di Coppa Italia che si disputeranno venerdì 29 marzo sul campo della palestra “Ipia Montini”, casa dei molisani organizzatori dell’evento, insieme al Comitato regionale della FIPAV, ed il cui culmine sarà alle 18 del giorno successivo al Pala Unimol.

Il match che mette in palio il pass per l’agognato atto conclusivo avrà inizio alle 19, perché questa, per “motivi logistici”, era stata la richiesta dei padroni di casa. Il destino ha voluto, così, che si ripetesse la sfida del 4 febbraio al PalaCalafiore, un autentico spareggio per accedere alle Final Four del trofeo. Nell’occasione il sestetto amaranto era riuscito a prevalere al tie-break, punto apicale di un match teso ed incerto fino alla fine. A giocarsi l’ambito posto in finale saranno anche, tre ore prima, alle 16, sempre alla “Montini” di Campobasso, Toscana Garden Arno e Scanzorosciate Pallavolo Bergamo. L’attesa estrazione degli abbinamenti è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, lo stesso che permetterà la visione live delle tre partite sulle quali si focalizzerà l’attenzione del volley nazionale. A contendersi il titolo sarà, infatti, il top della Serie B italiana, il quartetto delle meraviglie mostrate in un girone d’andata percorso ad altissima velocità e con inappuntabile perizia. Per la Domotek Volley Reggio Calabria, solamente sette mesi fa venuta alla luce che non l’avrebbe più abbandonata, è un traguardo strepitoso che testimonia, in modo inequivocabile, la bontà di un metodo societario e di una gestione tecnica di spessore profondo e di sommo pregio.