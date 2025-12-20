Seduta della Giunta regionale: le decisioni prese

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna presieduta dal presidente Roberto Occhiuto, su proposta del vicepresidente, con delega in materia di Lavori pubblici, Filippo Mancuso, ha deciso di dare indirizzo al Dipartimento competente in materia per effettuare una ricognizione del fabbisogno di interventi di impiantistica sportiva, attraverso una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, propedeutica alla relativa programmazione regionale. Inoltre, al fine di assicurare l’ottimizzazione del quadro degli interventi di impiantistica sportiva presenti sul territorio regionale e garantire la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio impiantistico esistente, con lo stesso atto, è stata prevista la costituzione di un Tavolo di raccordo composto dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di impiantistica sportiva della Regione e dal dirigente competente per ciascuna Provincia e per la Città Metropolitana; da un rappresentante dell’Anci; da un rappresentante di Sport e Salute Spa.

Con altre due delibere dell’assessore al Bilancio, Marcello Minenna, sono stati, poi, approvati il documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio gestionale 2026/2028.

Su indicazione dell’assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, la Giunta ha preso atto della decisione della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la quale ha deliberato di fissare la data delle vendite di fine stagione dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e dal primo sabato del mese di luglio e di fissare in 60 giorni la durata delle vendite. Pertanto la data d’inizio delle vendite di fine stagione per il 2026 parte dal 3 gennaio, quelle di fine stagione estiva dal 4 luglio.

Inoltre, su richiesta dell’assessore alla Valorizzazione del capitale umano ed Innovazione nel lavoro pubblico, Antonio Montuoro, è stato approvato il nuovo regolamento regionale che disciplina gli incarichi extra istituzionali del Personale in servizio presso la struttura amministrativa della Giunta regionale. Il regolamento si applica anche ai dipendenti regionali che prestano servizio presso altre Pubbliche amministrazioni. La durata dell’incarico non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili, in casi eccezionali e motivati.

La Giunta ha, poi, deliberato alcuni importanti provvedimenti dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo.

È stato recepito il protocollo d’intesa tra il ministero dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura.

Un atto importante considerato che la condizionalità sociale in agricoltura è un nuovo requisito della Politica agricola comune (Pac) 2023-2027 che lega l’erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto delle norme su lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, introducendo sanzioni (riduzioni o esclusioni degli aiuti) in caso di violazioni per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere un’agricoltura più sostenibile dal punto di vista sociale, con controlli incrociati tra autorità lavorative e organismi pagatori.

Deliberate anche le modifiche dell’organigramma di attuazione del complemento di programmazione per lo sviluppo rurale strategico della Pac 2023 – 2027, e la modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

Infine, sulla base della richiesta formulata dal dirigente generale del dipartimento regionale all’Ambiente, paesaggio e qualità urbana, su proposta dell’assessore al Bilancio, Marcello Minenna, è stata effettuata l’iscrizione in bilancio di euro 4.700.000,00, destinate alla realizzazione di primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024, nel territorio dei Comuni della Provincia di Catanzaro e della Città metropolitana di Reggio Calabria.