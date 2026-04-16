Secondo posto nazionale per l’IIS “Galluppi – Servizi Enogastronomici” al concorso “The Next Colonel” di KFC di Rimini

Giornata di grande orgoglio per la Calabria e per l’Istituto “Galluppi – Servizi Enogastronomici” di Tropea, che ha conquistato il secondo posto durante la finale nazionale della prima edizione del concorso “The Next Colonel”, promosso da KFC Italia e dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri italiani. Il contest, ospitato presso il KFC Store di Rimini, ha visto sfidarsi le migliori scuole del Paese in una gara di creatività e competenza culinaria, con l’unico obiettivo di immaginare il KFC del futuro attraverso la creazione di prodotti ispirati al “ricordo dell’infanzia”.



Dopo una selezione preliminare condotta a livello nazionale, i finalisti si sono ritrovati a Rimini per una giornata ricca di prove pratiche. Sotto lo sguardo attento di una giuria composta da professionisti del settore, tra cui lo chef Francesco Aquila (vincitore di MasterChef 10), i partecipanti hanno avuto a disposizione 45 minuti per realizzare e presentare i propri piatti. La giuria, guidata da Giorgio Monti (La Fenice Catering & Banqueting) e da rappresentanti di KFC Italia, ha valutato ogni creazione per originalità, coerenza con il brand e capacità di narrare un’emozione attraverso il gusto. Il team dell’IIS “Galluppi” di Tropea, guidato dal professore Gregorio Mantegna, e formato dagli studenti Alessio Bagnato e Francesco Collia della classe 3ª A Servizi Enogastronomici, ha conquistato la giuria con il piatto “A Casa Mia”. Un’idea nata dalla tradizione territoriale calabrese nella memoria delle merende di un tempo: una focaccia artigianale farcita con pollo panato alla ’nduja, pecorino del Monte Poro e marmellata di cipolla rossa di Tropea. Un piccolo capolavoro di identità gastronomica che unisce prodotti DOP, tradizione contadina e innovazione culinaria. Il risultato finale è stato 3,49 punti per il Galluppi, a un soffio dai 3,50 punti che hanno decretato la vittoria dell’Istituto “Montagnana” di Padova. Un distacco minimo che conferma il livello altissimo della competizione. «Il nostro piatto racconta la Calabria e le sue radici – ha dichiarato il professor Mantegna – la nostra sfida era supportata dall’emozione del ricordo e dalla forza dei sapori autentici della terra natale». Grande soddisfazione anche per il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, che ha espresso orgoglio per il risultato ottenuto: «Essere tra i migliori d’Italia e salire sul podio nazionale alla prima edizione di questo concorso è motivo di fierezza per tutta la comunità scolastica. I nostri ragazzi hanno dimostrato professionalità, passione e talento». L’esperienza di Rimini conferma il valore formativo e creativo di progetti come “The Next Colonel”, che puntano a valorizzare le nuove generazioni di professionisti della ristorazione. Con il loro secondo posto nazionale, gli studenti dell’IIS “Galluppi” hanno portato in alto il nome di Tropea e della Calabria, dimostrando che la tradizione, quando incontra l’innovazione, può diventare ispirazione per il futuro del gusto.