Secondo posto al Festival Nazionale del Libro di Salerno per “1970: Boia chi molla… a sedici anni” di Vincenzo Rogolino

Il libro “1970: Boia chi molla… a sedici anni” dell’autore Vincenzo Rogolino, reggino e sindacalista di lungo corso, ha ottenuto il secondo posto in classifica nella sezione Saggistica al Festival Nazionale del Libro tenutosi a Salerno, iniziativa voluta dall’Associazione DLF Nazionale e di Salerno, patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Salerno e sostenuta dal presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla.



Alla kermesse hanno partecipato circa cento autori provenienti da tutta Italia concorrenti con le proprie opere per 5 sezioni; dalla Narrativa alla Poesia, dalla Saggistica alla Storia delle Ferrovie fino alla Menzione Speciale.

Alla premiazione un parterre di scrittori e giornalisti di fama nazionale e internazionale: tra gli altri Diego De Silva e la giornalista Lucia Annunziata.

L’opera, che si è assicurata il secondo posto in classifica nella Sezione Saggistica, racconta della Rivolta popolare di Reggio Calabria del 1970: in essa l’autore Vincenzo Rogolino riporta la propria esperienza vissuta da giovane manifestante, studente coinvolto suo malgrado a difendere unitamente ad altrettanti giovanissimi e anziani, di tante estrazioni sociali e ideologiche, le ragioni della sua città. Il libro è annoverato tra quelli degli Autori Indipendenti e riporta alla ribalta nazionale l’unica, vera rivolta di popolo avvenuta nel dopoguerra in Italia.