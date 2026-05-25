Seconda proiezione elezioni Reggio Calabria: Cannizzaro vicinissimo al 70%

La seconda proiezione effettuata per la Rai da Opinio Italia per Rai non dà scampo: la competizione elettorale a Reggio Calabria si sta configurando come un’apoteosi per il centrodestra ed una umiliazione mortificante per i dodici anni di Amministrazione Falcomatà. Alle 16:42 il divario si è ulteriormente ampliato: il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha raggiunto il 69,9% mentre il campione coperto è dell’11%.

Il rappresentante del centrosinistra, agnello sacrificale immolatosi sull’altare di una vera e propria mattanza, Domenico Battaglia, è bloccato al 21,9%. Dietro di lui, a parità di percentuale, i civici Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, con il 4,1.