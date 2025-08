Seconda giornata Stati Generali del Sud di Forza Italia: il resoconto dei lavori

Seconda giornata di lavori per il weekend conclusivo degli Stati generali del Meridione di Forza Italia “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia”.



In avvio di giornata, gli ospiti hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove hanno potuto ammirare da vicino i celeberrimi Bronzi di Riace, simbolo di un patrimonio storico e culturale straordinario che rende unica la nostra terra. Nel pomeriggio, invece, spazio alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche e naturalistiche dell’Area dello Stretto: una suggestiva gita in barca ha permesso ai leader nazionali di Forza Italia e ai vertici del Governo di apprezzare da vicino le straordinarie potenzialità di un territorio tanto affascinante quanto ricco di risorse.

E tra la visita al Museo e la scoperta del patrimonio paesaggistico, un programma di dibattiti denso di contenuti, per un autentico momento di confronto e progettualità sul futuro del Mezzogiorno e il suo ruolo strategico nella crescita del Paese.

Il primo panel “Il ruolo delle regioni per lo sviluppo del Paese” ha visto a confronto idee e difficoltà di regioni simili e dissimili allo stesso tempo: Roberto Occhiuto per la Calabria, Renato Schifani per la Sicilia, Vito Bardi per la Basilicata e Francesco Roberti per il Molise, hanno dimostrato con i loro esempi che le regioni sono davvero il motore del nostro Paese. Il Mezzogiorno non è una periferia, ma il centro di una nuova stagione di crescita. Le idee sono tante in ambito turistico che è settore trainante dell’economia ma ci sono progetti importanti anche in altri ambiti come cultura, agricoltura, trasporti e comparto manifatturiero.

Dal secondo panel dal tema “Economia reale e sociale: welfare, investimenti, fiscalità e previdenza” è venuto fuori un sud protagonista come attestano i dati nazionali, un sud che chiede opportunità non reddito di cittadinanza. La prima cosa da fare è un uso corretto delle risorse a disposizione allargando gli orizzonti. È necessario formare una buona classe dirigente e Forza Italia va in questa direzione. È fondamentale, inoltre, velocizzare i processi per snellire la burocrazia e una politica che crea le condizioni per sostenere le imprese. Intanto si prosegue il lavoro già intrapreso per alzare le pensioni minime.

Terzo panel della giornata “Agricoltura, export, turismo & Made in Italy”, dal quale è emerso che sono state messe in campo una serie di innovazioni anche attraverso bandi che hanno avuto grande successo. Ne è scaturito un racconto della Calabria che si sta modificando e di imprese che in tempi difficili hanno dimostrato una grande resilienza, che entrano nel mercato globale con un export internazionale e che oggi sono fondamentali per la crescita di tutta la regione. Oggi l’export calabrese cresce di 20 punti l’anno. La Calabria è una terra con tantissime risorse e le imprese le mettono a frutto. Si lavora per completare il mercato unico UE, per sbloccare gli investimenti su competitività, formazione e innovazione.

“Enti locali: Forza Italia è forza di territorio”, il titolo del quarto panel. Un tema importante essendo Forza Italia il partito che, più di tutti, rappresenta il territorio. Quindi gli interventi dei sindaci delle province che perseguono con forza i risultati nonostante le problematiche che si incontrano lungo il percorso. I Sindaci hanno compito arduo chiamati a fare sintesi tra le varie esigenze a garantire servizi.

Quinto e ultimo panel della giornata, “Sud motore d’Italia”, sulla falsa riga di come è stata aperta la giornata di lavori, ha riaffermato l’importanza di un Meridione che sia locomotiva del Paese e non vagone da trascinare a stento. Le conclusioni, affidate al sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra, sono state la chiosa adatta di una seconda giornata da cui è emerso a chiare lettere che il Sud non è più disposto a chinare la testa e restare fermo a guardare col cappello in mano, aspettando di essere salvato. Questo Sud si può salvare da solo.