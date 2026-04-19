Secco 3-0 della Puliservice contro l’Arpaia

Inizia molto bene la semifinale playoff per la Puliservice Reggio Calabria.

3-0 secco contro l’Arpaia Lamezia.

E’ già scritta la finalissima contro Pallavolo Rossano, vincente 3-0 contro Cutro nel primo round? Lo dirà solo il campo.

Le reggine giocheranno domenica 26 aprile a Lamezia Terme la seconda gara della serie con eventuale terza gara in casa, facendo leva sul fattore campo.

Questi i parziali dei set: 25-16, 25-18 e 25-17.

Partita giocata con la giusta concentrazione fin dal primo set dalle ragazze di Franco Giglietta. Lamezia in difficoltà sulle battute ben indirizzate, con conseguente difficoltà nella costruire del gioco. Ilenia Buonfiglio al top grazie ad una prestazione attenta nei fondamentali di muro e difesa e incisiva un attacco. Molto bene Federica Perri. A Lamezia sarà un’altra musica, le amaranto ne sono consapevoli e sono pronte a preparare la partita nel migliore dei modi.