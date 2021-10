“Se la ami la cambi” propone un Consiglio comunale ad hoc per concedere un encomio solenne a Luigi Comi

Il movimento politico “Se la ami la cambi” propone un Consiglio comunale ad hoc per concedere un encomio all’artista Luigi Comi.

“Come gruppo consiliare – dichiarano i consiglieri del movimento politico Raffaele Fimiano e Andrea Mazzei – depositeremo la richiesta di un Consiglio comunale per riconoscere un encomio solenne a Luigi Comi, un artista che sta avendo costantemente attestati, premi e accreditamenti di livello nazionale e internazionale”. Da sempre, ha coltivato e approfondito l’arte e la storia, in particolar modo l’arte del dipingere”. “Come costantemente emerge – continuano i due esponenti della minoranza- Comi partecipa alle più importanti esposizioni e mostre nelle quali ha avuto molti premi e pubblicazioni. Come comunità non possiamo che essere fieri e ringrazialo perché quando un’eccellenza calabrese diffonde la sua vocazione porta avanti la nostra terra ed in particolar modo Caraffa di Catanzaro” “Per tali ragioni – concludono Raffaele Fimiano e Andrea Mazzei – chiediamo al presidente del Consiglio comunale ed al sindaco di prevedere un Consiglio comunale ad hoc, a seduta aperta, nel quale l’intera Assemblea conceda un encomio solenne al nostro concittadino Luigi Comi.”