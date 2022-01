Scuole chiuse per almeno un’altra settimana a Capistrano, Martino: “Doveroso garantire la sicurezza”

“Qualunque sia la decisione delle Regioni che, da quanto si apprende, si consulteranno a stretto giro sull’eventuale proroga di chiusura dei plessi scolastici, Capistrano li terrà comunque chiusi per almeno una settimana. Questo si rende necessario al fine di un adeguato tracciamento”.

Non ha dubbi il sindaco Marco Martino che sceglie la via della cautela rilevando che “con le Asp in panne, non è possibile lasciar compiere sacrificio di noi amministratori e dei cittadini invano” anche perché “c’è difficoltà nel reperimento dei tamponi”.

Problema comunque in via di risoluzione tanto che “la settimana entrante infatti ci sarà l’arrivo di numerosi test antigenici”. “Il tutto – afferma Martino – sarà necessario al fine di effettuare un ‘tampone day’ gratuito per tutti i cittadini capistranesi, compresi gli studenti. Non credo – aggiunge – sia corretto aprire senza un adeguato tracciamento. Credo sia invece opportuno capire la reale condizione sull’eventuale contagio popolare. Anche con la diminuzione delle sintomatologie da Covid che pare abbia mollato di gran lunga la morsa, c’è l’obbligo civile e morale di mantenere una situazione sociale tranquilla e garantire l’entrata nei plessi scolastici per i nostri figli in tutta sicurezza. Promuoveremo – conclude – nella prossima settimana questo ‘tampone day’ e decideremo successivamente, insieme alla volontà popolare, il da farsi sulla riapertura o prolungamento delle misure restrittive”.