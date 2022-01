Scuola, Occhiuto allunga le vacanze: lezioni sospese venerdì e sabato per accelerare la vaccinazione

Il presidente Roberto Occhiuto ha emesso un’ordinanza per disporre “la sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022”.

Nello stesso tempo, Occhiuto ha dato un’accelerata alla campagna vaccinale per la popolazione scolastica specificando nell’atto un’ulteriore disposizione: “a cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad ‘open vax day’ per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18”.

La vaccinazione degli studenti frequentanti le scuole elementari e medie si rende infatti necessaria per “contenere l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza”.

L’obiettivo è quello di utilizzare “il residuo periodo di festività natalizie, unitamente alle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2022, per la realizzazione degli ‘open vax day’ in tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati alla fascia di popolazione under 18”.