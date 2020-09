Scuola, il Consiglio regionale propone lo spostamento dell’inizio delle lezioni al 28 settembre per i plessi sedi di seggio elettorale

Il Consiglio regionale ha approvato una mozione per impegnare la presidente Jole Santelli e la Giunta regionale a valutare un eventuale inizio ritardato (28 settembre) dell’anno scolastico relativamente alle scuole sede di seggi elettorali. Lo scopo è quello di garantire maggiore sicurezza.

Alla votazione non hanno preso parte il gruppo del Pd ed il consigliere Francesco Pitaro per contestare l’inversione dell’ordine del giorno decisa poco prima. Disco verde invece per i gruppi di “Io resto in Calabria” e “Democratici Progressisti”.

L’assessore regionale Sandra Savaglio, nella relazione introduttiva, dopo aver criticato i ritardi imputati al Governo ha affermato che “fino a qualche settimana fa mancavano spazi per 10mila studenti”, ma “oggi, secondo quanto mi ha riferito l’Usr, sembra che gli spazi siano stati trovati per tutti gli studenti e quindi il 24 settembre la scuola potrebbe essere in grado di riaprire”.