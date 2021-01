Scuola, appello di “Noi” alle Istituzioni: “Non ignorare le richieste dei genitori con fragilità”

Un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro della Salute Roberto Speranza, al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, alla presidente della Commissione Infanzia e adolescenza Licia Ronzulli e all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti è stato formulato dal movimento d’opinione “Noi” e firmato dal presidente Fabio Gallo, oltre che dal referente per la provincia di Vibo Valentia, Cesare Ierullo al fine di far valutare attentamente la situazione nelle scuole.

“In questo contesto di grande emergenza pandemica – viene sottolineato nella missiva – c’è una realtà che di solito non ha voce e che rischia di essere dimenticata, travolta da tutte le pur giuste e legittime motivazioni di chi chiede il ritorno alla didattica in presenza anche in mezzo all’occhio del ciclone della pandemia. Non si può dire che i nostri figli vadano a scuola in sicurezza, tutti anche quelli sani, quasi tutte le aule hanno una quadratura troppo risicata per consentire il distanziamento a classi mediamente con più di 20 alunni; gli scolari devono tenere la mascherina per sei ore consecutive e restare immobili nel loro banco. Bisogna ascoltare tutte le voci e non soltanto quelle di coloro che demonizzano la Dad. Il nostro appello è rivolto alle istituzioni, affinché si possa continuare con la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, fino a quando il rientro possa avvenire nelle reali condizioni di sicurezza per tutti, altrimenti a pagare il conto più alto in termini di salute, ma anche di formazione, saranno gli studenti più cagionevoli”.

Dopo aver specificato che “la scuola deve avere un ruolo centrale per la prevenzione e l’educazione sanitaria”, il movimento “Noi” rileva che “il Ministero dell’Istruzione, con ordinanza della ministra Lucia Azzolina datata 9 ottobre, ha previsto l’obbligo di didattica digitale integrata o istruzione domiciliare per gli studenti immunodepressi o con patologie gravi, nonostante il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione si fosse espresso favorevolmente sull’opportunità di prevedere percorsi di didattica digitale integrata anche quando in condizione di fragilità siano i genitori, l’Ordinanza non ha recepito nulla a tal proposito. L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. I dirigenti scolastici non possono rifiutarsi quando le famiglie ne fanno richiesta”.

Due le considerazioni finali: “non vanno ignorate le richieste dei genitori con fragilità”; “l’educazione parentale (homeschooling) non può essere la risposta alle richieste delle famiglie”.