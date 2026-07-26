Screening tiroideo nelle Serre vibonesi: un successo che unisce sanità, territorio e solidarietà. E a settembre si replica

Straordinaria partecipazione, grande entusiasmo e, stavolta, un segnale di fiducia verso una sanità che si avvicina concretamente ai cittadini: si è conclusa con risultati oltre ogni aspettativa l’iniziativa di screening ecografico della tiroide promossa presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno.

Nel corso delle giornate dedicate, la risposta della popolazione delle Serre vibonesi è stata ampia e sentita. Donne e uomini, giovani e famiglie hanno aderito con convinzione, dimostrando quanto sia forte il bisogno di prevenzione, ascolto e presenza sanitaria in un territorio che, per caratteristiche epidemiologiche, risulta particolarmente sensibile alle patologie tiroidee.

Ma lo screening è stato molto più di una semplice attività sanitaria: è stato un momento di incontro tra istituzioni e comunità, un esempio concreto di medicina che esce dagli schemi tradizionali e si mette al servizio delle persone, abbattendo distanze e barriere. È stata, soprattutto, una testimonianza di umanità e dedizione, in cui il valore del tempo donato ha assunto un significato profondo.

L’iniziativa, realizzata a titolo completamente gratuito e al di fuori dell’orario di servizio, ha consentito di effettuare numerosi controlli ecografici, individuando in diversi casi la necessità di ulteriori approfondimenti. Un risultato che sottolinea con forza quanto la prevenzione rappresenti uno strumento essenziale di tutela della salute, capace non solo di individuare precocemente eventuali patologie, ma anche di generare consapevolezza e cultura sanitaria.

Fondamentale è stata la sinergia tra istituzioni e volontariato, vero motore dell’iniziativa. Un sentito e doveroso ringraziamento è stato espresso al management aziendale dell’Asp di Vibo Valentia per “la sensibilità e il supporto dimostrati”, al Lions Club Serra San Bruno per “l’impegno organizzativo e la vicinanza al territori” e a tutto il personale infermieristico dell’Unità Operativa di Medicina Interna – Lungodegenza, che “con spirito di servizio e senso di appartenenza ha scelto di dedicare il proprio tempo libero a questa lodevole iniziativa”.