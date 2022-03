Scovato un poliambulatorio abusivo dove esercitava un “falso medico”: anche una visita ginecologica oggetto di indagini

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha emesso un Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari ed informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa, per i reati di cui all’art 193 RD 1265/1934 e art 348 c.p.. di un uomo di 46 anni.

I FATTI I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria nel mese di settembre 2021, durante un’attività ispettiva, scoprirono che un 46enne reggino aveva allestito un poliambulatorio medico privo di autorizzazioni sanitarie e quindi abusivo.

I militari notando che, in località Pellaro, presso la sede di una associazione di volontariato, di cui il 46enne è presidente, vi era un intenso via vai di persone, soprattutto anziani e donne, decisero di eseguire un controllo, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, in quanto, in un immobile di 3 piani, avrebbe allestito un vero e proprio poliambulatorio per interventi chirurgici, esami diagnostici e cure fisioterapiche, con tanto di medicheria con presidi medici, attrezzature e farmaci utilizzati in chirurgia, nonché ecografi ed elettrocardiogrammi, tutto, del valore di decina di migliaia di euro, sottoposto a sequestro penale.

Inoltre dai documenti sequestrati, come certificati medici, fatture e referti diagnostici, sono scaturite ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che hanno permesso di deferire in stato di libertà il 46 enne, presidente dell’associazione, per il reato di “esercizio abusivo della professione sanitaria”, in quanto avrebbe svolto una visita ginecologia con ecografia in assenza di qualsivoglia titolo professionale.

A conclusione gli accertamenti ed allo stato degli atti, la Procura della Repubblica ha emesso nei confronti dell’uomo, un Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari ed informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa, per i reati di cui all’art 193 RD 1265/1934 e art 348 c.p..