Scosse di terremoto nel Crotonese, magnitudo fino a 3.8

Continua a destare preoccupazione l’instabilità tellurica in Calabria. I movimenti sismici stanno interessando il Crotonese: nel pomeriggio ci sono state infatti diverse scosse di terremoto. La più importante ha avuto come epicentro Carfizzi (magnitudo 3.8, profondità 27.4), ma altre rilevanti scosse sono state registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia anche a Cirò (magnitudo 3.7, profondità 25.4 km) e Umbriatico (magnitudo 3.3, profondità 23.5 km). Le scosse sono state distintamente percepite anche nelle altre province calabresi, ma al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.