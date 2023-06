Scossa di terremoto nelle zone interne del Vibonese: magnitudo 3.0

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 (profondità 15.2 km), con epicentro Dasà, è stata registrata in serata (ore 20.42) dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento tellurico è stato distintamente percepito dalla popolazione dei diversi centri delle zone interne del Vibonese. Spavento per i cittadini residenti nei piani più altri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.