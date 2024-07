Momenti di paura nelle Preserre vibonesi dove, in serata, è stata registrata una scossa di terremoto. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro è stato a Dasà (magnitudo 3.5, profondità 17.8 km). Molti cittadini sono usciti dalle abitazioni riversandosi nelle strade: al momento non si segnano comunque danni alle persone. L’evento tellurico è stato distintamente percepito in tutta la provincia.