Scossa di terremoto avvertita in tutta la Calabria: magnitudo 4.1

Una scossa di terremoto è stata percepita in serata (alle ore 22.57) in tutta la Calabria. Secondo la rilevazione dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento tellurico ha avuto l’epicentro al largo delle coste di Ricadi con una magnitudo di 4.1 (profondità 165.4 km). Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.