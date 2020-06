Scopriamo perché i casino online italiani sono davvero i più sicuri

I casino online continuano ad avere un grandissimo successo fra gli amanti dei giochi di nuova generazione. Ma fate attenzione su quali siti giocate. Solo quelli italiani e con licenza dei monopoli di stato sono legali e affidabili.

Casino online, divertimento assicurato ma attenzione a dove giocate

I casino online nell’ultimo decennio hanno cambiato totalmente la concezione del gioco d’azzardo. Se prima della legalizzazione tramite i monopoli di stato dei casino online, per giocare a roulette, poker, blackjack e slot machine, ci si recava in location fisiche, ora tutto è cambiato. L’amante della sfera ludica legata alla possibilità di vincere denaro, ha spostato le sue abitudini sul web. Ma quali sono i casino online sicuri? Sono tutti quelli con declinazione “.it” che hanno quindi una regolare concessione e licenza data da ADM. I casino online sicuri devono avere delle determinate caratteristiche e garantire sicurezza dei dati personali e affidabilità nei depositi e pagamenti online.

I casino online sicuri sono una sorta immensa sala giochi dove il cliente, una volta registrato ha la possibilità di provare tantissime tipologie di giochi, dai più classici ai più moderni. Fra i giochi più apprezzati, offerti dai casino online sicuri, ci sono la roulette (compresa quella in live streaming), i vari giochi di carte e le slot machine. Come detto, mai farsi attrarre da siti illegali che sponsorizzano promozioni o bonus immediati, visto che piattaforme di questo tipo non fanno parte dei casino online sicuri e sono segnalati dalle autorità competenti come siti che operano truffe o che in generale non sono affidabili, oltre al fatto di essere illegali perché sprovvisti di regolare licenza.

Tutti i vantaggi di giocare su un sito di casino online con licenza AAMS

Giocare su un casino online sicuro è un’esperienza sicuramente divertente. Ci sono tantissimi motivi per cui il gioco su casino online italiani con licenza AAMS, è fra i prodotti web più ricercati nel nostro paese. I casino online sicuri sono semplici da usare. Giocare ad esempio alla roulette o alle slot online non necessita di un particolari tutorial, anche se sul web ci sono tantissimi forum in cui vengono spiegati i consigli per vincere più facilmente. I casino online sicuri sono attivi 24 ore al giorno, il che significa che un utente può giocare in qualsiasi momento della giornata. Inoltre la maggior parte dei casino online un’app che dà la possibilità di giocare anche tramite smartphone in qualunque posto si trovi. I casino online sicuri hanno moltissime offerte e promozioni attive 365 giorni l’anno, sia per attirare nuovi utenti che per fidelizzare quelli giù iscritti. Ecco perché nel pieno del lock down i casino online sicuri come ad esempio Skiller, hanno saputo superare questo momento di crisi aumentando addirittura il numero di player ed i propri fatturati. Solo i casino online sicuri danno la certezza di essere tutelati sotto ogni punto di vista sia per quanto riguarda il pagamento delle vincite sia per quel che riguarda le transazioni finanziarie in quanto in caso di negligenze potrebbe essere sospesa la licenza di casino online. Concludendo sui casino online “.it” non solo il cliente ha la certezza di essere nella legalità, ma è anche certo di avere un’assicurazione dal rischio di frodi e truffe via web. Oggi dove sono in molti ad avvicinarsi al mondo dell’online, a causa della pandemia da covid-19 in atto e dove si inizia ad intravvedere la luce solo dopo alcuni mesi di stop, è bene conoscere questi aspetti che possono essere davvero utili per chi non si è mai avventurato in questo mondo. I casino online italiani infine aderiscono tutti al claim “gioco sicuro” che permette autolimitazione sia sui versamenti giornalieri che sui volumi di gioco. Questo permette a chi gioca su casino online sicuri di non cadere nella ludopatia, usando i siti di gaming solo come fonte di intrattenimento.