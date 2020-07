Scoppia un incendio, una coppia di anziani disabili salvata dai poliziotti

L’importante attività, quotidianamente posta in essere dagli operatori in servizio di controllo del territorio, ha consentito di ottenere un importante risultato in termini di soccorso pubblico a Gioia Tauro, dove un incendio accidentale è divampato all’interno di un’abitazione sita sulla strada nazionale n. 18.

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro sono prontamente intervenuti a seguito della segnalazione degli inquilini dell’edificio interessato dall’evento, provvedendo all’immediato soccorso degli abitanti in pericolo.

I segnalanti avevano specificato che all’interno dell’abitazione coinvolta risiedevano due persone anziane e disabili, e gli operatori di Volante in servizio di controllo del territorio giunti sul posto, applicando ogni tutela per la propria e l’altrui sicurezza personale, hanno forzato la porta di ingresso all’appartamento aprendola con un calcio, poiché nonostante il ripetuto bussare nessuno rispondeva o apriva.

Una volta entrati in casa i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una coppia di persone anziane. La donna, in preda al panico, si sorreggeva mediante un deambulatore, ed è stata repentinamente trasportata all’esterno dell’edificio.

Contemporaneamente sono giunti sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri che, in ausilio agli operatori della Volante, hanno prelevato e posto in sicurezza l’uomo.

L’edificio è stato evacuato ed il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico. L’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palazzo e la prontezza dell’intervento degli operatori in servizio, hanno permesso di evitare ogni conseguenza negativa, in particolare per le persone coinvolte.