Scoppia un incendio nel Vibonese: distrutto un capannone agricolo

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 10 circa nel comune di Zambrone, in frazione San Giovanni, per domare l’incendio sviluppatosi in un capannone agricolo.



L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato nella notte ed è stato scoperto dal proprietario solamente nella mattinata odierna appena lo stesso si è recato nella proprietà.

I Vigili del Fuoco hanno proceduto allo smassamento e minuto spegnimento di ciò che rimaneva del capannone che al suo interno conteneva degli attrezzi agricoli e della legna.

Le operazioni s sono concluse alle ore 13 circa.