Scoperto un arsenale a Piscopio

Nuovo sequestro di armi nel Vibonese. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia hanno scoperto in un’abitazione di Piscopio, popolosa frazione di Vibo Valentia, un mini arsenale nascosto all’interno di una parete.

In particolare, i militari dell’Arma al culmine di una serrata attività finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato quasi trecento munizioni tra proiettili e cartucce di vario calibro, due pistole calibro 7,65, due caricatori, un contenitore di olio lubrificante, un’astina per la pulizia delle armi, due boccole per fucile calibro 12, persino un giubbino antiproiettile. Al termine dell’attività i Carabinieri hanno arrestato una persona proprietaria dell’immobile dove sono state rinvenute le armi. Le due pistole verranno sottoposte ad esami specifici per capire se sono state utilizzate in azioni di fuoco.