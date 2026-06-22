Scoperta la postazione del 118 all’ospedale “San Bruno”, il Comitato: “Pronti ad avviare azioni giudiziarie”

“Ieri sera la postazione del 118 dell’ospedale di Serra San Bruno è rimasta scoperta. Un’ambulanza ferma e un autista presente, ma nessun medico e nessun infermiere a bordo. Se ci fosse stata un’emergenza vitale, i soccorsi avrebbero dovuto partire da Vibo, Chiaravalle o Soriano. Questo non è solo un disservizio: è una violazione sistematica del diritto alla salute”.

Il presidente del Comitato “San Bruno” Rocco La Rizza denuncia le mancanze della Sanità locale e rimarca che “Regione e Stato hanno l’obbligo costituzionale di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, un obbligo che in Calabria e nelle nostre aree interne viene calpestato quotidianamente”.

Il rappresentante del Comitato sfoga la propria rabbia e segnala le criticità esistenti: “Siamo stanchi di subire le conseguenze di una gestione fallimentare. L’assorbimento del servizio da parte di Azienda Zero e la nuova riorganizzazione stanno mostrando il loro vero volto: un fallimento politico e gestionale. Imporre un tetto massimo di 180 ore di straordinario al personale – aggiunge – sapendo che è del tutto insufficiente a coprire i turni, significa scientificamente mandare il 118 al collasso. E non accettiamo più la scusa che ‘mancano i fondi’ o che ‘imedici non si trovano’ perché i soldi ci sono, ma vengono sperperati in prestazioni aggiuntive e contratti a partita Iva dai costi spropositati, regalando risorse pubbliche a soluzioni tampone anziché investire in assunzioni stabili”. La Rizza sostiene che “il personale si trova se il territorio è attrattivo. Se le aziende sanitarie non riescono a reclutare – evidenzia – la politica ha il dovere di intervenire introducendo incentivi economici e di carriera mirati per chi sceglie di lavorare nelle aree disagiate della Calabria. La verità è che manca totalmente la volontà politica di programmare”. Dalla presa d’atto di questo stato di cose nasce “un ultimatum chiaro alle istituzioni: qualora la situazione non dovesse cambiare nel brevissimo termine, siamo pronti a intraprendere formali azioni giudiziarie, portando la violazione del diritto alla salute fino ai tavoli delle istituzioni europee. Il comprensorio di Serra San Bruno – conclude – non è un territorio di serie B e la vita dei nostri cittadini non è merce di scambio. La salute è un diritto, difendiamolo”.