Scoperta della montagna, torna l’Anello delle Meraviglie: il programma

Torna l’Anello delle Meraviglie, l’evento itinerante di due giorni nel cuore delle Serre orientali, giunta alla sua terza edizione che si terrà il 3 e il 4 settembre 2022. Finalizzato alla promozione, alla valorizzazione e alla scoperta dell’entroterra, l’Anello delle Meraviglie rappresenta un’occasione unica per entrare a contatto con il territorio ed esplorarlo da una prospettiva storica, antropologica e naturalistica.

Il cammino ha inizio a Fabrizia, si snoda tra sentieri e antiche mulattiere che costeggiano il fiume Allaro, fino a raggiungere il borgo semi-abbandonato di Nardodipace (Vecchio Abitato) in cui è prevista la cena e il pernottamento in tenda tra i vicoli del borgo.

La mattina seguente si riprende il cammino verso il nuovo abitato di

Nardodipace con sosta alla “Stonehenge Calabrese”, i celebri Megaliti, per poi proseguire verso un bosco di castagni monumentali, noti come “I castagni di Lu Sierru’. Dopo il pranzo nel bosco, si riprende il cammino per il rientro a Fabrizia, previsto in serata.

L’escursione, lunga 33 km, è condotta da Guide Ambientali Escursionistiche. Le due giornate saranno inoltre arricchite da incontri musicali e culturali.