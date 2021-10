Scontro tra un’auto e un mezzo pesante: due feriti

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è stato provvisoriamente chiuso (e poi riaperto) lo svincolo di Lamezia Terme in direzione sud a causa di un incidente avvenuto in prossimità del km 321,623, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra un autoveicolo ed un mezzo pesante, nell’impatto due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo sono giunte le squadre Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.