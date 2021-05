Scontro tra due veicoli: è morta una persona

Una persona è deceduta in un sinistro che ha coinvolto due veicoli, un furgone Citroen ed una Fiat Punto. Lo scontro è avvenuto al km 329,000 nel Comune di Curinga, in provincia di Catanzaro, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’: il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Fisciano, tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme. Gli occupanti l’autovettura sono stati estratti da alcuni automobilisti in transito e successivamente la vettura ha preso fuoco. Un occupante la vettura è deceduto mentre l’altra persona è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasportata in eliambulanza. Il conducente ed il passeggero dell’altro mezzo sono rimasti illesi

Sul posto sono presenti personale sanitario del 118, agenti della Polizia Stradale che stanno effettuando i riscontri necessari ad accertare le cause dell’impatto, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e addetti Anas.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi ed una autobotte, hanno estinto l’ incendio e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Il traffico veicolare in direzione nord è tutt’ora interrotto. La circolazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.