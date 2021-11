Uno scontro tra due mezzi pesanti lungo la Strada Statale 280 ‘Dei Due Mari’ ha provocato il decesso di una persona ed il ferimento di una seconda. Il traffico è rallentato – in direzione Catanzaro – all’altezza di Tiriolo in corrispondenza del km 25,000. Sono in corso di accertamento le cause del sinistro.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.