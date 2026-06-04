Scontro tra camion e auto: una persona è morta, una è rimasta ferita

A causa di un incidente avvenuto al km 12,530, nel territorio comunale di Corigliano Rossano, lungo la strada statale 106 Radd Jonica, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Il tratto interessato dall’impatto è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.



Sul posto sono presenti il personale Anas, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.