Scontro Musk-Zuckerberg, Di Bartolo (Pd): “Ma quale combattimento, venissero in Calabria ad investire”

“Ormai da settimane il presidente Occhiuto è impegnato in una pesante campagna di comunicazione per rimanere quanto più possibile sui giornali nazionali. Quasi automatico, dunque, cogliere al volo l’ultima carnevalata di Gennaro Sangiuliano, sedicente Ministro alla Cultura, a proposito del combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Il presidente Occhiuto non si è lasciato sfuggire questo piatto gustoso, o forse sarebbe meglio dire disgustoso, proponendo di ospitare il combattimento in Calabria. Contenuti zero, obiettivo raggiunto: un’altra pagina di giornale, un’altra agenzia in giro per la rete”.

Ennesima bacchettata del segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Giovanni Di Bartolo, ai vertici regionali, ritenuti troppo impegnati in campagne propagandistiche.

“Ben venga – sostiene Di Bartolo – la presenza di Musk e Zuckerberg nella nostra terra, certamente sarebbe cosa utile. Il presidente li invitasse, piuttosto, in Calabria per visitare la nostra regione o, ancora meglio, per dare un contributo di idee, per parlare di innovazione e soprattutto per investire e fare impresa”.