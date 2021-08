Scontro moto-auto all’entrata di Riace: muore un carabiniere

Drammatico incidente questa mattina, alle 10 circa, sulla strada statale 106 alle porte di Riace. Lo scontro fra una vettura e due moto ha avuto come conseguenza il decesso del carabiniere che era in sella a una delle due ruote. Ferite importanti anche per altre quattro persone fra cui la comandante della Polizia locale di Roccella Jonica. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’Elisoccorso, sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto e personale Anas.