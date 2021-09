Scontro furgone-auto a Vibo: intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dalla vettura il conducente

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 15 settembre intorno alle 9:20 sulla SS18, a Vibo Valentia, nei pressi della Chiesa “Regina Pacis” per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un furgone Iveco Daily ed una vettura Ford Fiesta si sono scontrati con il conducente di quest’ultima rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco prontamente intervenuti hanno estratto dall’abitacolo della vettura il conducente, affidandolo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto, ed hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza il transito sulla Strada Statale è stato interrotto.