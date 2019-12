Scontro frontale tra 2 auto: 5 persone ferite (FOTO)

Oggi, pochi minuti prima delle 15, una chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone ha segnalato un incidente stradale sulla Statale 107 in prossimità dell’incrocio per località Corazzo.

Immediatamente la squadra è partita dalla Centrale sotto una pioggia battente. Arrivata sul posto, la situazione si è subito presentata critica. Due le autovetture scontratesi frontalmente, un Suv Hyundai con una persona in direzione sud e una Fiat Bravo che trasportava una intera famiglia composta da quattro persone, tra questi due minori e che procedeva in direzione opposta. Lo scontro frontale ha portato al ferimento di tutti e 5 i malcapitati, tra questi la passeggera della Bravo tirata fuori dalle lamiere dai Vigili del Fuoco dopo un lavoro di taglio molto accurato e delicato di alcune parti della vettura. Alla fine dell’intervento di estricazione della ferita da parte dei Vigili, la stessa è stata data in consegna ai sanitari giunti sul posto con tre ambulanze del 118 e della Misericordia. Dalle prime notizie i feriti sono tutti in ospedale in codice rosso, ma fuori pericolo.