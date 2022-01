Scontro fra tre auto: un morto e 5 feriti

Aveva 47 anni e viveva a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, la persona deceduta nello scontro che lungo la Strada Statale 106, nell’area compresa fra Riace e Stignano, ha coinvolto tre automobili. Il sinistro registratosi nella Locride lunedì sera ha causato, inoltre, il ferimento di cinque individui.

La vittima è spirata qualche istante più tardi rispetto al suo ingresso nella struttura ospedaliera dove i soccorritori lo avevano trasferito d’urgenza. Personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento di Monasterace sono giunti sul luogo dell’impatto, al pari dei Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che si sono occupati di eseguire gli accertamenti tesi a ricostruire il fatto per come è avvenuto. Tutte le persone ferite sono state trasportate all’ospedale di Locri. Tre di loro hanno riportato lesioni preoccupanti. La circolazione viaria è stata dirottata su strade alternative. Quella zona è tristemente nota per aver già visto incidenti mortali.