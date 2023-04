Scontro auto-moto vicino allo svincolo di Mileto: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente sull’Autostrada del Mediterraneo. Alle 18.15 circa una moto ed un’auto si sono scontrate al km 368 prima della svincolo di Mileto (corsia sud). Sul posto sono giunti i sanitari del Seu 118 da Soriano Calabro ed è stato subito attivato l’elisoccorso che ha trasportato il motociclista con politrauma all’ospedale di Catanzaro, mentre il conducente dell’auto è stato portato in ambulanza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Il primo si trova in condizioni critiche ma stabili, mentre il secondo è in stato di shock.