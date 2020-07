Scontro aperto sulla tassa anti ‘nduja, Sofo (Lega): “5Stelle mentono”

“Dispiace che i 5 Stelle non vogliano assumersi davanti ai propri elettori la responsabilità delle politiche che portano avanti in Europa, ma basta rivedere la registrazione della seduta della Commissione Ambiente di ieri per ascoltare l’intervento della deputata grillina Evi che sollecita il ministro Schulze, delegata all’Ambiente nel quadro della presidenza tedesca del Semestre europeo, a portare in sede UE la discussione circa l’introduzione di una tassa che colpirebbe la produzione di carni.

Ed è evidente a tutti che tale provvedimento avrebbe conseguenze estremamente negative per una regione come la Calabria la cui gastronomia tipica è fatta di ‘nduja, soppressata, capicollo e di prodotti a base di carne il cui export sarebbe ulteriormente compromesso”. Così l’eurodeputato leghista Vincenzo Sofo ha risposto alle smentite della collega del M5S Laura Ferrara circa la richiesta di introduzione di un’eurotassa sulle carni.