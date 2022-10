Sconcerto di Fratelli d’Italia per la cancellazione dei fondi per ristrutturare l’ospedale di Melito Porto Salvo

“Apprendiamo da fonti ufficiali della spoliazione dei fondi dell’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro per la ristrutturazione dell’Ospedale ‘Tiberio Evoli’ di Melito Porto Salvo. I fondi, oltre quaranta milioni di euro, erano destinati alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza del nosocomio cittadino.



Si tratta di un importante finanziamento che la città, l’ASP e la Regione non avrebbero dovuto perdere.

Come Fratelli d’Italia abbiamo posto da subito la massima attenzione alla vicenda e dato la massima priorità a tutti i passaggi necessari al corretto finanziamento da parte dell’INAIL, interessando, anche su impulso del nostro Circolo, il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Neri.

Queste le parole di Katia Latella, Commissario del Circolo di Fratelli d’Italia di Melito Porto Salvo: “Apprendiamo con sconcerto della cancellazione del finanziamento a favore della ristrutturazione del nostro Tiberio Evoli, lotteremo senza sosta per il suo ripristino. L’ospedale di Melito ha bisogno di interventi urgenti, e non più differibili, per fornire i propri servizi in sicurezza. Ricordiamo che l’ospedale è il punto di riferimento dell’intera area grecanica di Reggio Calabria, e consente ai cittadini di fruire dei servizi e delle cure senza dover per forza raggiungere i più distanti ospedali di Reggio Calabria e Locri. La presenza di un ospedale funzionale, inoltre, consentirebbe un lavoro meno gravoso alle altre strutture reggine. Proprio per questo – conclude Katia Latella – il nostro impegno sarà sempre più forte e mirato alla positiva soluzione della vicenda. Il circolo melitese di FDI, facendo proprie le preoccupazioni dell’intera comunità, non arretrerà di un passo.”